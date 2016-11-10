محمد القرقاوي: مشاركة «دبي القابضة» في تنفيذ القناة علامة مضيئة في تاريخ المجموعة

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس «دبي القابضة» أن مشاركة المجموعة وبتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنفيذ قناة دبي المائية وتحديداً باضطلاعها بمهمة تنفيذ مرحلتها الأولى الممتدة بطول 9 كيلومترات امتداد من منطقة رأس الخور وحتى شارع الشيخ زايد وبكلفة مقدارها مليار درهم هي مصدر فخر واعتزاز لدبي القابضة وإنجاز مهم سيظل من العلامات المضيئة في تاريخها.

جاء ذلك بمناسبة افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، للقناة المائية في دبي، حيث أكد معالي محمد القرقاوي التزام دبي القابضة بالقيام بالدور المنوط بها في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل التنمية الاقتصادية والحضارية في دولة الإمارات، من خلال باقة المشاريع النوعية التي تطلقها المجموعة أو تشارك في تنفيذها والتي تضيف من خلالها معالم جديدة لإمارة دبي من شأنها تعزيز مكانتها كقبلة مفضلة للعيش والعمل وترسخ تواجدها على خارطة مدن العالم الأكثر تقدماً.

وقال معالي القرقاوي إن مشاركة دبي القابضة في هذا المشروع العملاق بتولي أعمال المرحلة الأولى منها والمعروفة باسم «قناة الخليج التجاري» وبطول يبلغ 9 كيلومترات وكلفة إجمالية قدرها مليار درهم، هو مصدر فخر للمجموعة التي ستنفذ أيضاً مشروع «مراسي الخليج التجاري» على ضفاف القناة؛ لتضيف بذلك معلماً سياحياً جديداً سيكون بمثابة إحدى نقاط الجذب الرئيسة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

وأوضح معاليه أن دبي القابضة وضعت لنفسها إطاراً واضحاً للعمل يقوم على أسس التميز وتطبيق أفضل المعايير العالمية في كافة مشاريعها ومبادراتها التزاماً بنهج دبي وسمعتها كمركز متطور للامتياز وراعية للإبداع في كافة المجالات، مؤكداً معاليه أن دبي القابضة حريصة على المشاركة بصورة فعالة في التوسع العمراني القوي الذي تشهده دبي من خلال مشاريع نوعية تصب في تعزيز قدرات الإمارة الاقتصادية.

تعزيز السياحة

ونوّه معالي رئيس دبي القابضة بقيمة القناة المائية التي تربط خور دبي بمياه الخليج العربي والتي ستقام على ضفتيها العديد من المنشآت والمرافق السياحية التي ستسهم بدورها في تعزيز النشاط السياحي بما تحويه من عناصر جذب، وما تقدمه من خدمات تروج لأسلوب الحياة الصحية، حيث من المتوقع أن تكون القناة المائية من أكثر المناطق جذباً للزوار في دبي، إذ ستمثل القناة إنجازاً جديداً يدعم الأهداف التنموية التي حددتها خطة دبي 2021.

وتضم منطقة المنتزه ضمن المشروع والتي تمتد بمساحة 50,000 متر مربع، 16 حديقة مع مرافق مائية ومناطق للألعاب والتجهيزات التفاعلية، إلى جانب مساحة للفعاليات تشمل مدرجاً وسينما مكشوفة وأسواقاً أسبوعية تضفي أجواء عائلية للممشى المطل على الواجهة المائية والمحاط بالمساحات الخضراء لتشجيع العائلات على أسلوب الحياة الصحي الحافل بالنشاط.

كما تتضمن المرحلة الأولى من مشروع «مراسي الخليج التجاري» مساكن مبنية على الماء، وهي الأولى من نوعها في الإمارات وتقام مع ممرات للمشاة وأماكن لرسو القوارب، لتوفر إطلالات مباشرة على القناة المائية.