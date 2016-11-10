محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة تسعى إلى توثيق علاقات التعاون مع أرمينيا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة سعي دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى توثيق علاقات التعاون مع جمهورية أرمينيا الصديقة في مختلف المجالات التي تهم البلدين وتحقق أهدافهما المشتركة، مشدداً سموه على دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بأبوظبي سيرج سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

بحث سموه مع الرئيس الأرميني تعزيز العلاقات بين البلدين ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بسيرج سركيسيان، متمنياً لعلاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أرمينيا مزيداً من النمو والتطور في مختلف المجالات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والتبادل التجاري وغيرها من أوجه التعاون القائمة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

شكر وتقدير

من جانبه أعرب رئيس جمهورية أرمينيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مبدياً شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من ترحاب وحسن استقبال، معرباً عن خالص تمنياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية.

وقال إن هذه الزيارة تأتي من منطلق رغبة بلاده في تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، معرباً عن ارتياحه لمسار العلاقات المتطورة التي تجمع بين أرمينيا ودولة الإمارات في المجالات السياسية والاقتصادية كافة.

حضر اللقاء معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور جاسم القاسمي سفير الدولة لدى أرمينيا، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضر اللقاء من الجانب الأرميني أرمين كيفوركيان رئيس دائرة الرئاسة وايدفارد نالبانديان وزير الخارجية وسورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات وهرانوش هاكوبيان وزيرة المغتربين وكيجام جريبجانيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الأرميني.

استقبال

وكان سيرج سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة وصل إلى الإمارات أمس في زيارة رسمية إلى الدولة.

وكان في استقبال الرئيس الأرميني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأجريت للرئيس الأرميني مراسم استقبال رسمية، حيث عزفت الموسيقا السلامين الوطنيين لجمهورية أرمينا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لضيف البلاد، بعدها صافح سيرج سركيسيان مستقبليه من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في حين صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الأرميني.

كما كان في الاستقبال معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس بعثة الشرف المرافقة للرئيس الأرميني، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، والدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور جاسم القاسمي سفير الدولة لدى أرمينيا، والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، والفريق الركن جمعة البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرافق رئيس جمهورية أرمينيا ارمين كيفوركيان رئيس دائرة الرئاسة وايدفارد نالبانديان وزير الخارجية وسورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات وهرانوش هاكوبيان وزيرة المغتربين وكيجام جريبجانيان سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة وعدد من المسؤولين المرافقين للرئيس الأرميني.

زيارة

إلى ذلك زار سيرج سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا جامع الشيخ زايد الكبير مساء أمس يرافقه معالي الدكتور أحمد بالهول وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

وكان في استقباله والوفد المرافق يوسف العبيدلي المدير العام لمركز جامع الشيخ زايد الكبير الذي اصطحبهم خلال جولتهم في الجامع، حيث تعرف الوفد الزائر من خلال أحد المتخصصين الثقافيين في المركز على جماليات الجامع وفنون العمارة الإسلامية التي تميزه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، إضافة إلى التعرف على تاريخ تأسيسه.

وأعرب الرئيس الأرميني عن سعادته بزيارة الصرح الكبير باعتباره واحداً من أجمل الجوامع المعاصرة في العالم وأكثرها أهمية، كما أعرب عن امتنانه لهذا البلد الغالي قائلاً: «إن الدور الذي قام به الشيخ زايد مؤسس الدولة في نهوض وازدهار هذا البلد الرائع لا يقدر بثمن».

كما أثنى على الدور الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في تعزيز قيم التسامح والتعايش والمساواة. وقام المدير العام للمركز في نهاية الزيارة بإهداء الرئيس نسخة من كتاب «فضاءات من نور».