نائب رئيس الدولة: «القناة» أكملت رحلة بدأها الشيخ راشد

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن دبي دخلت اليوم مرحلة جديدة معمارياً وتجارياً وجغرافياً، عبر استكمال خور دبي، ليصل لمياه الخليج العربي، وليستكمل رحلة بدأت في 1959. جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر صفحته في «تويتر».

وأضاف سموه: «وصول خور دبي للخليج العربي أكمل رحلة بدأها الشيخ راشد، طيب الله ثراه، ليصبح قلب دبي اليوم محاطاً بمياه الخليج ودفء الخليج من كل الجوانب».

الخور الجديد

وقال: «امتداد الخور الجديد أضاف 18 كم من الواجهات المائية لدبي، وخلق 31 مساراً إضافياً للسيارات، وأزاح 10 ملايين متر مكعب لشق 12 كم، وصولاً للخليج العربي».

وتابع: «شق القناة المائية ليكمل خور دبي رحلته، وصولاً للخليج العربي لم يكن مشروعاً معمارياً، بل له بعد تاريخي ووجداني في قلوبنا جميعاً».

فريق العمل

ووجّه سموه الشكر لفريق عمل القناة، وقال: «شكراً لفريق عمل قناة دبي المائية، هيئة الطرق والمواصلات، دبي القابضة، مراس، وميدان»، وقال سموه لهم: «ثقتنا بكم تزداد كل يوم».