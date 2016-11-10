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قناة دبي المائية.. وجه جديد لدبي

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بصمة جديدة من بصمات النور أعلى منارتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بافتتاحه أمس قناة دبي المائية التي تربط خور دبي بمياه الخليج العربي بطول 12 كيلومتراً، وكلفة 3.7 مليارات درهم، وتربط ضفتيها 3 جسور لعبور المركبات على شوارع الشيخ زايد، والوصل، وجميرا، و5 جسور للمشاة منها 3 بتصاميم مميزة.

شريان مائي يضخّ الحيوية والسعادة والإبهار، وتدخل من خلاله دبي مرحلة جديدة معمارياً وتجارياً وجغرافياً، مستكملة رحلة مفعمة بعبق التاريخ بدأت مسيرتها في العام 1959 على يد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، وليصبح قلب دبي اليوم محاطاً بمياه الخليج ودفئها.

رحلة لم تكن في موازين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مجرد مشروع معماري، بل هي حدث يحمل بعداً تاريخياً ووجدانياً في قلوب الجميع، كما كانت مقرونة بروعة التحدي وسباق الذات والوعد بمزيد من الإنجازات فـ«لا نتوقف عندما يشكك بنا الآخرون».

بافتتاح القناة تُسطَّر ملحمة أخرى ترسم خريطة دبي من جديد، وتمنحها وجهاً ناضراً يضيف بعداً آخر لجمال مدينة دبي.
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