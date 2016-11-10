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برج السرطان حظك اليوم الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة جديدة للترقية بعملك

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة جديدة للترقية بعملك برج السرطان حظك اليوم الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة جديدة للترقية بعملك

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برج مائى يحمل مواليده قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

 

برج السرطان على الصعيد المهنى..

 

أمامك فرصة اليوم لترقية جديدة فى عملك بعد المجهود المتميز الذى بذلته خلال الفترة الماضية ، والذى لاقى إعجاب رؤساءك ، ولكن احذر من حقد زملائك عليك.

 

 

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

 

لا تهمل شكوى شريك حياتك دون التفكير بها جيداً ، فعليك احتواء الطرف الأخر وحل المشكلات بصبر دون عصبية ، فالشكوى والعتاب دليل على الحب والاهتمام.

 

 

على الصعيد الصحى..

 

تتعرض لدور أنفلونزا نتيجة تغيير الطقس الحار نهاراً والبارد ليلا، عليك الراحة فى الفراش لمدة يومين وتناول المشروبات الساخنة وأدوية الأنفلونزا المناسبة.

 

 

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

 

وضعك المادى يتحسن هذه الفترة، وستستطيع شراء الأغراض التى كنت تؤجلها سابقاً بسبب أزمتك المالية، ولكن إياك والتبذير وإنفاق أموالك فى أمور لا تستفيد بها.


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مصر 365

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