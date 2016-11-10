حظك اليوم برج الحمل 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تمسك بالصبر وتحكم فى أعصابك

نقدم لمولود برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج النارى المعروف بقوة تحمله وإخلاصه الشديد للأشخاص الذين يحبهم، وأنه يمنحهم الكثير من الفرص ولكن إن توجهت الطعنة لكرامته فإن هذا ينهى كل شىء.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت الأكثر موائمة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون فى المهن ذات الصلة بالصحة مثل الأطباء والممرضين، ومديرى المستشفيات وحتى طلاب الطب، فهؤلاء تستقيم أمورهم وتكون لديهم درجة عالية من النجاح.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

فى هذه الأيام تتضح رؤيتك للأمور بشدة، وتصبح أكثر فهمًا لمتطلباتك واحتياجاتك فى العلاقة العاطفية وقد تدرك أن أهدافك وتطلعاتك لا تتماشى مع شريك حياتك، وتفكر فى اتخاذ خطوة جذرية ولكن قبل اتخاذها يجب أن تحاول ترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار، خاصة أن قدرتك على الإقناع فى ذروتها الآن فحاول أن تستفيد منها.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تحتاج لأن تضغط على نفسك قليلاً من أجل مواصلة النظام الصارم الذى اتبعته منذ أيام، سواء فى ما يتعلق بنظامك الغذائى أو روتينك الرياضي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

مع القليل من الصبر والتحمل، يمكن أن يصبح اليوم مثمرًا للغاية بالنسبة لك، فقط اضغط على نفسك من أجل المزيد من الصبر وتحكم فى مزاجك ولو حتى بالاستعانة ببعض التمارين المهدئة للسيطرة على الطاقة الخاصة بك.