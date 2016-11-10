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برج الميزان حظك اليوم الخميس 10/11/2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 10/11/2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 10/11/2016

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يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد، هذه هى أبرز صفات برج الميزان الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الميزان الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

 

 

برج الميزان على الصعيد المهنى..

 

لا يمكنك أن تحدد مصيرك لمهنى بناءً على بعض الأحاديث الجانبية التى تدور بينك وبين الزملاء، لا تشتت تركيزك بما يقوله الآخرون عنك، وضع اهتمامك فى عملك فقط.

 

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

 

مخاوفك الدائمة تمنعك عن الدخول فى علاقات جديدة، ولديك دائماً شكوك فى أقرب الناس لك، بحاجة إلى الثقة فى نفسك حتى تعرف كيف تتعامل مع الآخرين بعيداً عن الظنون التى تسعى دائماً إلى التأكد من صحتها .

 

 

على الصعيد الصحى ..

 

حالتك الصحية غير مستقرة لكنك تحتاج للحصول عى قسط كبير من الراحة بعيداً عن روتين العمل والتفكير فى مشاغلك ومشاكلك العاطفية والسفر إلى مكان محبب إليك.

 

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

 

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته الشخصية بشكل عام على الصعيد المهنى والعاطفى، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود الميزان بهذه القرارات.


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مصر 365

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