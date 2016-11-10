أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة لزيادة دخلك فى الطريق إليك

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة لزيادة دخلك فى الطريق إليك حظك اليوم برج الأسد 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة لزيادة دخلك فى الطريق إليك

>

برج الأسد من الأبراج النارية التى تشتهر بالحماس والاندفاع، والثقة بالنفس، وإليكم توقعات برج الأسد اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

 

 

برج الأسد على الصعيد المهنى :

 

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

 

 

الأسد على الصعيد العاطفى :

 

سوف تكون قادرً على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع منالفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

 

 

الأسد على الصعيد الصحى:

 

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.

 

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

 

كنت بحاجة لمساعدة كما تتلقى دعوة فى الوقت المناسب لصديق أو معلم مما يجعلك تقطع شوطاً كبيراً فى راحة البال بالحياة، فلا تدع ذاتك تقف فى طريق الضرورة العملية، فالتغيرات التى تبدأ فى تحقيقها تكسبك المزيد من المعانى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى