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حظك اليوم برج العذراء 10/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تحتاج إجازة ولو ليوم واحد

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حظك اليوم برج العذراء 10/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تحتاج إجازة ولو ليوم واحد حظك اليوم برج العذراء 10/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى.. تحتاج إجازة ولو ليوم واحد

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج الترابى الذى يتأثر بكوكب المشترى لذلك فإن شخصيته متقلبة رغم أنها تميل للعقلانية والبعد عن الخيال والرومانسية.

 

 

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

 

تشعر أنك مشتت اليوم، وتشعر وكأنك لن تتمكن أبدًا من إنجاز المهام الخاصة بك فى العمل ولذلك تتراجع انتاجيتك فى العمل بشكل كبير، وأفضل حل فى هذه الحالة هو أن تأخذ يوم عطلة من العمل وتذهب للاستمتاع بالهواء الطلق.

 

 

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

 

من المحتمل أن تطغى عليك المشاعر المتناقضة فى وقت واحد وتشعر بأنك أمام اختيار صعب بين شريك حياتك الذى تحبه والظروف التى لا تراها مواتية وبشكل عقلانى لا تستقيم، وهذا الارتباك يولد الكثير من المشاكل بينكما على أتفه الأسباب فحاولا أن تحظيا باستراحة قصيرة.

 

 

برج العذراء على الصعيد الصحي:

 

تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكن شكوى قديمة تتعلق بالرأس والجهاز العصبى تعاود الظهور مجدد فحاول أن تأخذ الاحتياطات الكافية لمنع الاصابة بالبرد أو أى شيء يمكن أن يؤدى إلى تفاقم المشاكل القديمة مثل التهاب الجيوب الأنفية والصداع النصفي.

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

 

تتمتع بأجواء متناغمة على الصعيد الشخصى فى هذا اليوم، وتشعر بالاحتواء والحنان من أسرتك وهو ما يجعلك تشعر بالامتنان نحوهم فحاول أن تعبر لهم عن مشاعرك هذه.


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مصر 365

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