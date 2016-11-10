حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الخميس 10/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى

يعتبر اليوم من الأيام السعيدة بالنسبة للكثير من الأبراج حتى الأحداث غير الإيجابية أو غير المتوقعة التى تحدث للبعض ستظهر نتائجها الإيجابية فى وقتٍ لاحق ولكن برج الجوزاء هو الأفضل حظًا خلال اليوم والأيام المقبلة.

برج الثور

برج الثور على الصعيد المهني:

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يسير نحو الهدوء و الاستقرار و خاصة انك بذلت الكثير من المجهود الفترة الماضية فى حياتك المهنية وهو ما جعلك قادر على إثبات قدرتك على انجاز الكثير من المهام وتقديمها على أكمل وجه .

برج الثور على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة ، فأنت قادرة فى هذه الفترة على استعادة روح الرومانسية التى ميزتك ، لا تتردد فى اعطاء المزيد من الاهتمام للشريك .

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور هذا البرج شعرت بالألم والأوجاع الخفيفة فى الأيام الأخيرة وهو ما جعلتك متقلب المزاج وسريع الانفعال، عليك ان تستشير طبيبك الخاص لكى تتخطى مرحلة الالم المتكرر ، فأنت الآن على استعداد لمعالجة القضايا الصحية الخاصة بك فلا تتردد من اخذ الخطوة.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان عليك ان تسيطر بنسبة أكبر على حياتك و تفصيلها و لا تترك الامور تسير بشكل عشوائى.

من جهة اخرى عليك الاستفادة بالطاقة الايجابية التى تمتلكها وذلك لكى تجعلك الفترة المقبلة اكثر نجاحا و تفاؤلا .

برج الدلو على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو متوتر لحد كبير فهناك الكثير من التغيرات التى تسببت فى انتشار اجواء التوتر و الاضطراب ، عليك ان تعمل جاهدا على تخطى هذه المرحلة الصعبة .

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد استقرار واضح خلال الفترة المقبلة وخاصة ان التفاهم بينكما أصبح واضحا ، عليك ان تتعامل مع العلاقة بشكل جاد بنسبة اكبر من ذلك حتى تتطور العلاقة للافضل .

برج الدلو على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام و خاصة أنك الام المعدة و القولون المتكررة أصبحت تصيبك باستمرار فتجنب الاطعمة المقلية والوجبات السريعة .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان عليك التحكم بانفعالاتك مع من حولك مهما وصلت درجه استفزازهم لك حتى لا تحيطك المشاكل و يتصيد البعض الاخطاء .

برج العقرب على الصعيد المهني:

لمواليد برج العقرب الصعيد المهنى متوتر ومضطرب هذه الفترة عليك ان تسعى لتحسين هذا الوضع الذى يزداد سوءا .

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للكثير من الدعم و الاهتمام هذه الفترة فإذا عملت على تحسين علاقتك بالشريك ستفاجئ بنتيجة جيدة على الفور وخاصة انك اخطأت فى حقه وسببت له الضيق عدة مرات.

من جهة اخرى اليوم سوف تجمع معلومات مهمة فيما يتعلق شريك حياتك والتى سوف تساعدك على تكوين رأى وصورة كاملة للعلاقة قد تضيف لها الكثير .

برج العقرب على الصعيد الصحي:

لمواليد برج العقرب هذا البرج عليك الاهتمام بصحة عينيك وذلك بسبب استخدامك المتكرر للكمبيوتر و الـ I pad لفترات طويلة ، استشارة الطبيب المختص .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب عليك ان تكون واضحا فى تعاملاتك مع الاخرين فالوصول للهدف لا يتطلب التعامل بغموض و مكر وهو الامر الذى سيجعلك تفقد ثقة من حولك .

برج القوس

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

مستقبلك المهنى يتعرض لخطر شديد بسبب سلوكك العاطفى أكثر من اللازم، حاول أن تغير ذلك فى أسرع وقت ممكن، وحاول أن تمتص غضب رؤساءك من هذه المشكلة وفى الوقت نفسه ابحث عن مجال آخر يوازن العمل.

على الصعيد العاطفي:

قد تصادفك بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك وتجعل العلاقة تأخذ منحنى أفضل بعد أن مرت فترة طويلة من الالتباس بسبب إشارات مربكة ومتناقضة من شريك حياتك.

برج القوس على الصعيد الصحي:

بسبب التنقلات يبدو أن نظام اللياقة البدنية الخاص بك لم يعد قائمًا، حاول أن تعيد ترتيب هذا النظام وفى الوقت نفسه اعرف أنه بإمكانك أن تكون عرضة للعدوى فحاول أن تتناول أدوية خفيفة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

شخص مقرب منك بدأ الآن يلعب دورًا محوريًا فى عقلك، فيما يبدو لك قصة حب فى مهدها ولكن الأمر أكبر بكثير من ذلك، وستشعر بالفزع حين تدرك أنه لم يعد بإمكانك أن تخرج هذا الشخص من حياتك.

برج الجدى

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

تجيد اليوم التعامل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون استفزازك بطرق متعددة، تتحكم فى أعصابك وتعرف متى تتحدث، وسيساعدك ذلك اليوم فى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى ستغير من شكل حياتك المهنية فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

تجاهلك لمشاعر شريك حياتك يزيد من حجم المشاكل بينكما، وتحتاج إلى خلق جو من التفاهم ووجهات نظر مشتركة، والحديث فى هذه الفترة سيساعدكما كثيراً على تخطى هذه الأزمة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى..

الاقتناع التام بإمكانية حل مشاكل الصحية بمفردك قد يكون به شىء من الصحة، لكنه أيضاً يحتاج إلى دعم بآراء صحية موثوق بها، ولا تنسى أن تتعلم من أخطائك السابقة وتبتعد عن الإهمال.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يقضى يوم ملئ بالطاقة الإيجابية المفتلعة التى يخفى بها مشاعر تذمره بسبب مشاكله العاطفية، لكنه يحقق نتائج مميزة على الصعيد المهنى.

برج السرطان على الصعيد المهنى..

أمامك فرصة اليوم لترقية جديدة فى عملك بعد المجهود المتميز الذى بذلته خلال الفترة الماضية ، والذى لاقى إعجاب رؤساءك ، ولكن احذر من حقد زملائك عليك.

برج السرطان على الصعيد العاطفى ..

لا تهمل شكوى شريك حياتك دون التفكير بها جيدا، فعليك احتواء الطرف الآخر وحل المشكلات بصبر دون عصبية، فالشكوى والعتاب دليل على الحب والاهتمام.

على الصعيد الصحى..

تتعرض لدور أنفلونزا نتيجة تغيير الطقس الحار نهاراً والبارد ليلاً، عليك الراحة فى الفراش لمدة يومين وتناول المشروبات الساخنة وأدوية الأنفلونزا المناسبة.

توقعات علماء الفلك لمولود السرطان..

وضعك المادى يتحسن هذه الفترة، وستستطيع شراء الأغراض التى كنت تؤجلها سابقاً بسبب أزمتك المالية ، ولكن اياك والتبذير وإنفاق أموالك فى أمور لا تستفيد بها.

برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت الأكثر موائمة بالنسبة للأشخاص الذين يعملون فى المهن ذات الصلة بالصحة مثل الأطباء والممرضين، ومديرى المستشفيات وحتى طلاب الطب، فهؤلاء تستقيم أمورهم وتكون لديهم درجة عالية من النجاح.

برج الحمل على الصعيد العاطفي:

فى هذه الأيام تتضح رؤيتك للأمور بشدة، وتصبح أكثر فهمًا لمتطلباتك واحتياجاتك فى العلاقة العاطفية وقد تدرك أن أهدافك وتطلعاتك لا تتماشى مع شريك حياتك، وتفكر فى اتخاذ خطوة جذرية ولكن قبل اتخاذها يجب أن تحاول ترتيب هذا الأمر عن طريق الحوار، خاصة أن قدرتك على الإقناع فى ذروتها الآن فحاول أن تستفيد منها.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

تحتاج لأن تضغط على نفسك قليلاً من أجل مواصلة النظام الصارم الذى اتبعته منذ أيام، سواء فى ما يتعلق بنظامك الغذائى أو روتينك الرياضي.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

مع القليل من الصبر والتحمل، يمكن أن يصبح اليوم مثمرًا للغاية بالنسبة لك، فقط اضغط على نفسك من أجل المزيد من الصبر وتحكم فى مزاجك ولو حتى بالاستعانة ببعض التمارين المهدئة للسيطرة على الطاقة الخاصة بك.

برج الميزان

برج الميزان على الصعيد المهنى..

لا يمكنك أن تحدد مصيرك لمهنى بناءً على بعض الأحاديث الجانبية التى تدور بينك وبين الزملاء، لا تشتت تركيزك بما يقوله الآخرون عنك، وضع اهتمامك فى عملك فقط.

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

مخاوفك الدائمة تمنعك عن الدخول فى علاقات جديدة، ولديك دائماً شكوك فى أقرب الناس لك، بحاجة إلى الثقة فى نفسك حتى تعرف كيف تتعامل مع الآخرين بعيداً عن الظنون التى تسعى دائماً إلى التأكد من صحتها .

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية غير مستقرة لكنك تحتاج للحصول عى قسط كبير من الراحة بعيداً عن روتين العمل والتفكير فى مشاغلك ومشاكلك العاطفية والسفر إلى مكان محبب إليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان أن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته الشخصية بشكل عام على الصعيد المهنى والعاطفى، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود الميزان بهذه القرارات.

برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

عملك اليوم هادى ودون مشاكل، حاول استغلال تلك الفرصة وانعم بمزيد من الهدوء وراحة البال خلال يومك ، وحاول عدم الدخول فى مناقشات جانبية مع زملائك فى العمل .

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

تفكر جدياً فى اتخاذ خطوة متقدمة فى علاقتك بشريك حياتك ، فهذه العلاقة تحتاج الى تتويجها بالزواج ، عليك التعامل برقة وتفاهم واحتواء مع الطرف الأخر والالتزام بالواجبات ومراعاة مشاعر شريكك.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

صحتك مستقرة الى حد ما ، ولكنك تحتاج للانتظام على ممارسة الرياضة يومياً على الأقل نصف ساعة صباحاً قبل الذهاب للعمل ، فهى كافية لتنشيط الدورة الدموية وتحسين أوضاع عظامك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

العديد من مشكلاتك ستحل اليوم ، وستنعم بسلام داخلى وراحة بال وهدوء أعصاب، استغل هذه الفرصة وحسن علاقتك بالأخرين ، وافتح صفحة جديدة معهم.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

تشعر أنك مشتت اليوم، وتشعر وكأنك لن تتمكن أبدًا من إنجاز المهام الخاصة بك فى العمل ولذلك تتراجع انتاجيتك فى العمل بشكل كبير، وأفضل حل فى هذه الحالة هو أن تأخذ يوم عطلة من العمل وتذهب للاستمتاع بالهواء الطلق.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

من المحتمل أن تطغى عليك المشاعر المتناقضة فى وقت واحد وتشعر بأنك أمام اختيار صعب بين شريك حياتك الذى تحبه والظروف التى لا تراها مواتية وبشكل عقلانى لا تستقيم، وهذا الارتباك يولد الكثير من المشاكل بينكما على أتفه الأسباب فحاولا أن تحظيا باستراحة قصيرة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكن شكوى قديمة تتعلق بالرأس والجهاز العصبى تعاود الظهور مجدد فحاول أن تأخذ الاحتياطات الكافية لمنع الاصابة بالبرد أو أى شيء يمكن أن يؤدى إلى تفاقم المشاكل القديمة مثل التهاب الجيوب الأنفية والصداع النصفي.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تتمتع بأجواء متناغمة على الصعيد الشخصى فى هذا اليوم، وتشعر بالاحتواء والحنان من أسرتك وهو ما يجعلك تشعر بالامتنان نحوهم فحاول أن تعبر لهم عن مشاعرك هذه.

حظك اليوم برج الأسد 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. فرصة لزيادة دخلك فى الطريق إليك

برج الأسد من الأبراج النارية التى تشتهر بالحماس والاندفاع، والثقة بالنفس، وإليكم توقعات برج الأسد اليوم على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهنى :

اليوم هو الأنسب لمشاريع المضاربة شراء تذكرة اليانصيب أو الاستثمار فى الأسهم وتبادل اليوم يحمل لك فرصة كبيرة فى الفوز بالجائزة الكبرى، يمكنك أيضاً الحصول على معلومات جديدة عن شخص ما، كما يمكنك زيادة كبيرة فى الدخل الخاص بك فسوف تستمتع بيوم هادئ وسلمى بالعمل.

الأسد على الصعيد العاطفى :

سوف تكون قادرً على معرفة أى نوع من الشريك كنت تريد أن تصادف بحياتك، فنعم كلامك صحيح فيجب أن تذهب من أجل الحب وليس من الزواج لتحقيق مكاسب مالية، فقد تصادف هذا الشخص المثالى والاندفاع منالفراشات خلال معدتك على رؤية هذا الشخص سوف يكون مؤشر على ذلك، واسمح لحدسك الخاص أن يرشدك إن فشلت الفراشات.

الأسد على الصعيد الصحى:

تجنب إجراء اتصالات من الهاتف المحمول أو استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو غيرها من المعدات التى قد تستخدمها ويمكنها نقل العدوى لك بسرعة، فأنت روح الخير وأى انسان آخر يمكن أن يكون قادر على الاستفادة من موارد الحياة الأخرى.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

كنت بحاجة لمساعدة كما تتلقى دعوة فى الوقت المناسب لصديق أو معلم مما يجعلك تقطع شوطاً كبيراً فى راحة البال بالحياة، فلا تدع ذاتك تقف فى طريق الضرورة العملية، فالتغيرات التى تبدأ فى تحقيقها تكسبك المزيد من المعانى.

حظك اليوم برج الحوت 10/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تعيش أجواء هادئة مع الأسرة وشريك الحياة

برج الحوت من الأبراج المائية التى تتسم بالحساسية الشديدة، والميل للخيال أكثر من الواقع، وإليكم توقعات برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى :

الوقت مناسب لخلق قاعدة مع الزملاء، فالفترة السابقة التى كنت تعانى منها الاحباط سوف تنتهى قريباً، كما سوف تنطلق مع الأهل والاصدقاء، فتفعل ذلك لمدة يوم أو نحو ذلك كحد أقصى.

الحوت على الصعيد العاطفى :

من المتوقع ان تخفف قليلاً من الضغط فاغتنم هذه الفرصة للراحلة والاسترخاء مع عائلتك أو شريك الحياة، فسوف ترسم الراحة من الأمور المألوفة فتتمتع بأمسية هادئة فى المنزل مع شريك الحياة بدلاً من الخروج.

الحوت على الصعيد الصحى:

استعد لبعض الأخبار الجيدة، وخاصة فيما يتعلق بمنزلك فقد تنشأ بعض الفرص التى تؤدى إلى تحول فى الإقامة أو وضع اللمسات الأخيرة فيمكنك الاستفادة من الطاقة الإيجابية وهذا هو أفضل وقت للحصول على مشروع بعيداً عن الأرض.

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

قد تبدأ اليوم مع بعض الارتباك ولكن قد تصادف شخص يأتى لانقاذ روحك من ذلك، ولا تبخل على تقديم النصيحة لغيرك كما لو كنت فى موضعه كما انك من الممكن ان تزور الأماكن المقدسة اليوم، ولكن النصف الثانى من اليوم يمر بسلاسة فيمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء.