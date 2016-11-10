وزارة الرى تعلن الانتهاء من تحصين الإسكندرية ضد هجوم البحر 2020

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس أحمد فتحى، رئيس هيئة حماية الشواطىء، التابعة لوزارة الرى، أن سيتم الانتهاء من حماية شواطئ الإسكندرية ضد هجوم البحر عام 2020، مشيرا إلى أن أعمال حماية الشواطىء المصرية بلغت منذ إنشاء الهيئة عام 1982 "34 عاما"، وحتى الآن مليار و400 مليون جنيه، لحماية استثمارات تقدر بنحو 300 مليار جنيه بالإضافة إلى العائد الاجتماعى والبيئى.

وأضاف فتحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة مسئولة عن حماية 3300 كيلو متر شواطئ، "1500 فى البحر الأحمر، و1800 كيلو متر فى البحر المتوسط، مؤكدا أن حماية هذه الشواطىء هو غطاء للأمن القومى، حيث إنها تحمى آلاف الأفدنة الزراعية، والمبانى السكنية بالمنطقة، والمنشآت الحيوية لافتاً إلى أن الهيئة تعمل على حماية الأماكن التى قد تتأثر بارتفاع الأمواج والنوات والتغيرات المناخية.

وأشار فتحى إلى أن استثمارات الهيئة للعام الحالى تقدر بنحو 205 ملايين جنيه، لتنفيذ مشروعات قومية تصل إلى 5,6 مليار جنيه، يمتد تنفيذ بعضها خلال الخطة متوسطة الأجل (2017/2020)، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تسهم فى مواجهة زيادة معدلات النحر بسواحل مصر الشمالية، التى أدت إلى تراجع خط الشاطئ نتيجة العوامل الطبيعية الحرجة التى تنشأ بفعل الرياح والأمواج العالية والتيارات البحرية وحركة المواد الرسوبية وارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.