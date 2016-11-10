أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"خارجية البرلمان": لقاء السيسي وترامب بالأمم المتحدة سيكون له مردود إيجابى

Google+ Print
"خارجية البرلمان": لقاء السيسي وترامب بالأمم المتحدة سيكون له مردود إيجابى "خارجية البرلمان": لقاء السيسي وترامب بالأمم المتحدة سيكون له مردود إيجابى

>كتب : نورا فخرى

قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أحد أسباب نجاح دونالد فى الانتخابات الأمريكية، بعدما طرح نفسه، أنه جاء للقضاء على الدولة العميقة.

 

وأضاف الخولى فى تصريحات صحفية أمس، الأربعاء، أن هناك من يتفاءل بفوزه، إلا أنه يجب علينا أن نكون حذرين وننتظر ما سيقوم به على أرض الواقع لنحكم عليه.

 

وأوضح "الخولى" أن السياسة الخارجية الأمريكية لا يحكمها شخص واحد، وإنما هى منظومة بالكامل، لذلك فإننا نحتاج فترة لتقييم قدرته على التعامل مع الشرق الأوسط.

 

وعن علاقة الرئيس الأمريكى الجديد بمصر، أكد طارق الخولى، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمرشح الجمهورى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، سيكون له مردود إيجابى، خاصة أن "ترامب" يتحدث بشكل جيد عن ، وتأكيده بأن مصر هى الطريق لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»