"خارجية البرلمان": لقاء السيسي وترامب بالأمم المتحدة سيكون له مردود إيجابى

كتب : نورا فخرى

قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن أحد أسباب نجاح دونالد ترامب فى الانتخابات الأمريكية، بعدما طرح نفسه، أنه جاء للقضاء على الدولة العميقة.

وأضاف الخولى فى تصريحات صحفية أمس، الأربعاء، أن هناك من يتفاءل بفوزه، إلا أنه يجب علينا أن نكون حذرين وننتظر ما سيقوم به على أرض الواقع لنحكم عليه.

وأوضح "الخولى" أن السياسة الخارجية الأمريكية لا يحكمها شخص واحد، وإنما هى منظومة بالكامل، لذلك فإننا نحتاج فترة لتقييم قدرته على التعامل مع الشرق الأوسط.

وعن علاقة الرئيس الأمريكى الجديد بمصر، أكد طارق الخولى، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمرشح الجمهورى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، سيكون له مردود إيجابى، خاصة أن "ترامب" يتحدث بشكل جيد عن مصر، وتأكيده بأن مصر هى الطريق لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.