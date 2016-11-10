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خالد أبو بكر معلقا على حرق الأمريكان لعلم بلادهم: من أعمالهم سلط عليهم

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خالد أبو بكر معلقا على حرق الأمريكان لعلم بلادهم: من أعمالهم سلط عليهم خالد أبو بكر معلقا على حرق الأمريكان لعلم بلادهم: من أعمالهم سلط عليهم

>كتب محمد تهامى زكى

علق المحامى الدولى خالد أبو بكر، على حرق العلم الأمريكى بأيدى الأمريكان وفى شوارعها، بأنه من أعمالهم سلط عليهم.

 

وكتب أبو بكر، عبر حسابه على "تويتر": "علم أمريكا يتم حرقه الآن فى شوارعها بأيدى الأمريكان أنفسهم، بغض النظر عن السبب، لكن من أعمالهم سلط عليهم".

 

وكان مئات من المتظاهرين الأمريكيين، قد أشعلوا النيران فى علم بلادهم خلال المظاهرات المندلعة حاليا فى عدد من الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على فوز المرشح الجمهورى المثير للجدل دونالد فى انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 

 


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