تسليم شيكات الإعانات العاجلة لأصحاب الورش بمدينة رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

سلمت لجنة الحصر بمدينة رأس غارب، مساء أمس الأربعاء، شيكات الإعانات العاجلة لأصحاب الورش بالمدينة الصناعية برأس غارب، تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر بصرف مبلغ وقدره ثلاثة آلاف جنيه لكل ورشة، وذلك بديوان عام الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.

وشهد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة عملية صرف الإعانات العاجلة لأصحاب الورش المتضررة من جراء السيول بمدينة رأس غارب. وكان قد أصدر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قرارًا بصرف إعانات عاجلة لأصحاب الورش المتضررين من السيول بالمدينة الصناعية بمدينة غارب.