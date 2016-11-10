"البحر الأحمر": تسليم شيكات الإعانات العاجلة لأصحاب الورش بمدينة رأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

سلمت مساء أمس الأربعاء، لجنة الحصر بمدينة رأس غارب شيكات الإعانات العاجلة لأصحاب الورش بالمدينة الصناعية برأس غارب، وذلك تنفيذا لقرار محافظ البحر الأحمر بصرف مبلغ وقدره 3000 جنيه لكل ورشة، وذلك بديوان عام الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب.

وشهد اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة، عملية صرف الإعانات للمتضررين جراء السيول التى شهدتها مدينة رأس غارب مؤخرًا.

وكان قد صدر اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، قرارا بصرف إعانات عاجلة لأصحاب الورش المتضررين من السيول بالمدينة الصناعية بمدينة غارب.