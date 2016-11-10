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بالفيديو.. «القرموطي» فى بنزينة على الهواء

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بالفيديو.. «القرموطي» فى بنزينة على الهواء بالفيديو.. «القرموطي» فى بنزينة على الهواء

الإعلامي جابر القرموطي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بديكور بنزينة أطلق عليها محطة وقود القرموطي، وظهرت خلفه ماكينة البنزين ومسدس.

وارتدي “القرموطي” ملابس عامل البنزيمة، تيشرت أزرق كتب عليه بنزينة التعاون، وبنطلون أسود وجزمة خاصة بالعاملين وارتدي أيضًا كاب أزرق، وأمسك بيه الفوطة البرتقالى التى يمسكها عمال البنزينات.

كما حمل بيده أموال، واستقبل عدد من العاملين بالأستديو على موتسيكل طلبوا تفويل الموتسيكل واختلفوا مع القرموطي على الأسعار الجديدة التى أقرتها الدولة وقالوا «احنا مش حمل زيادة الأسعار».

وقام “القرموطي” باستعراض الوقود الجديدة التى أعلنتها بالزيادة المقررة

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