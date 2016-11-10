حظك اليوم برج الجدى الخميس 10/11/2016

الهدوء الذى يسبق العاصفة الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجدى، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى نادراً ما يصدر منهم إلا إذا اضطرتهم الأمور لذلك، هذه هى أبرز صفات برج الجدى الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى..

تجيد اليوم التعامل مع بعض الأشخاص الذين يحاولون استفزازك بطرق متعددة، تتحكم فى أعصابك وتعرف متى تتحدث، وسيساعدك ذلك اليوم فى اتخاذ عدد من القرارات الهامة التى ستغير من شكل حياتك المهنية فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

تجاهلك لمشاعر شريك حياتك يزيد من حجم المشاكل بينكما، وتحتاج إلى خلق جو من التفاهم ووجهات نظر مشتركة، والحديث فى هذه الفترة سيساعدكما كثيراً على تخطى هذه الأزمة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى..

الاقتناع التام بإمكانية حل مشاكل الصحية بمفردك قد يكون به شىء من الصحة، لكنه أيضاً يحتاج إلى دعم بآراء صحية موثوق بها، ولا تنسى أن تتعلم من أخطائك السابقة وتبتعد عن الإهمال.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يقضى يوم ملئ بالطاقة الإيجابية المفتلعة التى يخفى بها مشاعر تذمره بسبب مشاكله العاطفية، لكنه يحقق نتائج مميزة على الصعيد المهنى.