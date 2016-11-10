حظك اليوم برج الثور الخميس 10-11-2016.. على الصعيد المهنى أثبت قدرتك على إنجاز المهام الصعبة.. وعلماء الفلك ينصحوك: لا تترك الأمور تسير بشكل عشوائى

>كتبت رانيا علوى
نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 10 نوفمبر بالصعيد المهنى فى طريقة نحو الهدوء و الاستقرار، وعن الجانب العاطفى انت قادرة على استعادة روح الرومانسية لتصبح العلاقة أكثر استقرارا، وعلماء الفلك ينصحوك بالاستفادة بالطاقة الإيجابية التى تمتلكها.
برج الثور على الصعيد المهني:
لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يسير نحو الهدوء و الاستقرار و خاصة انك بذلت الكثير من المجهود الفترة الماضية فى حياتك المهنية وهو ما جعلك قادر على إثبات قدرتك على انجاز الكثير من المهام وتقديمها على أكمل وجه .
برج الثور على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة ، فأنت قادرة فى هذه الفترة على استعادة روح الرومانسية التى ميزتك ، لا تتردد فى اعطاء المزيد من الاهتمام للشريك .
برج الثور على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الثور هذا البرج شعرت بالألم والأوجاع الخفيفة فى الأيام الأخيرة وهو ما جعلتك متقلب المزاج وسريع الانفعال، عليك ان تستشير طبيبك الخاص لكى تتخطى مرحلة الالم المتكرر ، فأنت الآن على استعداد لمعالجة القضايا الصحية الخاصة بك فلا تتردد من اخذ الخطوة .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان عليك ان تسيطر بنسبة أكبر على حياتك و تفصيلها و لا تترك الامور تسير بشكل عشوائى.
من جهة اخرى عليك الاستفادة بالطاقة الايجابية التى تمتلكها وذلك لكى تجعلك الفترة المقبلة اكثر نجاحا و تفاؤلا .
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