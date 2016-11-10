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حظك اليوم برج الثور الخميس 10-11-2016.. على الصعيد المهنى أثبت قدرتك على إنجاز المهام الصعبة.. وعلماء الفلك ينصحوك: لا تترك الأمور تسير بشكل عشوائى

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حظك اليوم برج الثور الخميس 10-11-2016.. على الصعيد المهنى أثبت قدرتك على إنجاز المهام الصعبة.. وعلماء الفلك ينصحوك: لا تترك الأمور تسير بشكل عشوائى حظك اليوم برج الثور الخميس 10-11-2016.. على الصعيد المهنى أثبت قدرتك على إنجاز المهام الصعبة.. وعلماء الفلك ينصحوك: لا تترك الأمور تسير بشكل عشوائى

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد برج الثور توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 10 نوفمبر بالصعيد المهنى فى طريقة نحو الهدوء و الاستقرار، وعن الجانب العاطفى انت قادرة على استعادة روح الرومانسية لتصبح العلاقة أكثر استقرارا، وعلماء الفلك ينصحوك بالاستفادة بالطاقة الإيجابية التى تمتلكها.

 

 

برج الثور على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج الثور الصعيد المهنى يسير نحو الهدوء و الاستقرار و خاصة انك بذلت الكثير من المجهود الفترة الماضية فى حياتك المهنية وهو ما جعلك قادر على إثبات قدرتك على انجاز الكثير من المهام وتقديمها على أكمل وجه .

 

 

برج الثور على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية جيدة ، فأنت قادرة فى هذه الفترة على استعادة روح الرومانسية التى ميزتك ، لا تتردد فى اعطاء المزيد من الاهتمام للشريك .

 

 

برج الثور على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الثور هذا البرج شعرت بالألم والأوجاع الخفيفة فى الأيام الأخيرة وهو ما جعلتك متقلب المزاج وسريع الانفعال، عليك ان تستشير طبيبك الخاص لكى تتخطى مرحلة الالم المتكرر ، فأنت الآن على استعداد لمعالجة القضايا الصحية الخاصة بك فلا تتردد من اخذ الخطوة .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور ان عليك ان تسيطر بنسبة أكبر على حياتك و تفصيلها و لا تترك الامور تسير بشكل عشوائى.

 

من جهة اخرى عليك الاستفادة بالطاقة الايجابية التى تمتلكها وذلك لكى تجعلك الفترة المقبلة اكثر نجاحا و تفاؤلا .


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مصر 365

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