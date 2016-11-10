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حظك اليوم برج الدلو الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. العمل سينصفك فى هذه الأيام

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. العمل سينصفك فى هذه الأيام حظك اليوم برج الدلو الخميس 10/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. العمل سينصفك فى هذه الأيام

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لمواليد اليوم الخميس 10/11/2016 سيشهد يومك الكثير من التغيرات على الاصعدة المختلفة، فستحقق بعض أمنياتك فى كافة السبل خاصة المهنى الذى ستصل فيه إلى مناصب طالما حلمت بها .

 

 

برج الدلو على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد برج الدلو متوتر لحد كبير فهناك الكثير من التغيرات التى تسببت فى انتشار اجواء التوتر و الاضطراب ، عليك ان تعمل جاهدا على تخطى هذه المرحلة الصعبة .

 

 

على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية ستشهد استقرار واضح خلال الفترة المقبلة وخاصة ان التفاهم بينكما أصبح واضحا ، عليك ان تتعامل مع العلاقة بشكل جاد بنسبة اكبر من ذلك حتى تتطور العلاقة للافضل .

 

 

برج الدلو على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الدلو الصعيد الصحى يحتاج للكثير من الاهتمام و خاصة أنك الام المعدة و القولون المتكررة أصبحت تصيبك باستمرار فتجنب الاطعمة المقلية والوجبات السريعة .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الدلو ان عليك التحكم بانفعالاتك مع من حولك مهما وصلت درجه استفزازهم لك حتى لا تحيطك المشاكل و يتصيد البعض الأخطاء.


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مصر 365

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