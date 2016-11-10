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حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-11-2016.. ينصحك علماء الفلك أن تسعى لتحسين أوضاعك بالصعيد المهنى.. والتعامل بوضوح مع الآخرين

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-11-2016.. ينصحك علماء الفلك أن تسعى لتحسين أوضاعك بالصعيد المهنى.. والتعامل بوضوح مع الآخرين حظك اليوم برج العقرب الخميس 10-11-2016.. ينصحك علماء الفلك أن تسعى لتحسين أوضاعك بالصعيد المهنى.. والتعامل بوضوح مع الآخرين

>كتبت رانيا علوى

نقدم لمواليد توقعات علماء الفلك لليوم الخميس 10 نوفمبر بالصعيد المهنى عليك ان تسعى لتحسين الوضع الحالى الذى اضطرب مؤخرا، وعن الجانب العاطفى فهو يحتاج للدعم وتخطى تلك المرحلة المضطربة مع الشريك ، ونصحك العلماء بان تكون واضحا فى تعاملاتك مع الآخرين.

 

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

 

لمواليد برج العقرب الصعيد المهنى متوتر ومضطرب هذه الفترة عليك ان تسعى لتحسين هذا الوضع الذى يزداد سوءا.

 

 

برج العقرب على الصعيد العاطفي:

 

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية تحتاج للكثير من الدعم و الاهتمام هذه الفترة فإذا عملت على تحسين علاقتك بالشريك ستفاجئ بنتيجة جيدة على الفور خاصة أنك أخطأت فى حقه وسببت له الضيق عدة مرات.

 

من جهة اخرى اليوم سوف تجمع معلومات مهمة فيما يتعلق شريك حياتك والتى سوف تساعدك على تكوين رأى وصورة كاملة للعلاقة قد تضيف لها الكثير.

 

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج العقرب هذا البرج عليك الاهتمام بصحة عينيك وذلك بسبب استخدامك المتكرر للكمبيوتر و الـ I pad لفترات طويلة ، استشارة الطبيب المختص .

 

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب عليك ان تكون واضحا فى تعاملاتك مع الاخرين فالوصول للهدف لا يتطلب التعامل بغموض و مكر وهو الامر الذى سيجعلك تفقد ثقة من حولك .


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