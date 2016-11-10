بدء توزيع كروت البنزين المدعمة على "التوك توك" بالسلام أول ديسمبر

كتب : ماجد تمراز

أكد المهندس محمد عبد الهادى، رئيس حى السلام أول، أنه سيتم توزيع كروت البنزين المدعمة على "التوك توك" أول ديسمبر المقبل، وذلك ترشيدا لاستهلاك الوقود وتوزيع حصص السولار على أصحاب التوك توك.

وأضاف عبد الهدى فى تصريحات "لليوم السابع"، أن على أصحاب "توك توك" التوجه إلى الوحدة المحلية بالحى للحصول على الكارت المدعم لصرف البنزين، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها مجانا.

وكشف عبد الهادى عن الأوراق المطلوبة لتوزيع كارت البنزين المدعم وهى صورة من مستند الملكية لمالك المركبة، موضح بها اسم المالك، والرقم القومى، ورقم الشاسيه، ورقم الموتور الخاص بالمركبة، مع وجود الأصل للاطلاع، مؤكدا أن هذا الكارت لا يعنى ترخيص "توك توك".