أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عمرو الجارحى: مصر لم تتخذ إجراءات إصلاح اقتصادى منذ 30 عاما

Google+ Print
عمرو الجارحى: مصر لم تتخذ إجراءات إصلاح اقتصادى منذ 30 عاما عمرو الجارحى: مصر لم تتخذ إجراءات إصلاح اقتصادى منذ 30 عاما

>كتب رامى المصرى

قال عمرو الجارحى وزير المالية، أن لم تتخذ إجراءات إصلاح اقتصادى منذ 30 عامًا، لافتا إلى أن المشكلات التى تتعامل معها الوزارة، الآن هى مشكلات متراكمة.

 

وأوضح عمرو الجارحى، وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، إن مصر تأخرت كثيرا فى حل المشكلات الاقتصادية خاصة فى  ملف العملات لم يتم العمل على حل مشكلته منذ 7 سنوات تقريبا، بالإضافة إلى ملف الطاقة، الذى طالت مشكلته مدة الـ15 عاما الماضية، مؤكدا أن تلك الملفات سبب رئيس للاختلال فى بعض القطاعات التى أضعفت الدولة بشكل كبير.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»