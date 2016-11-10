عمرو الجارحى: مصر لم تتخذ إجراءات إصلاح اقتصادى منذ 30 عاما

كتب رامى المصرى

قال عمرو الجارحى وزير المالية، أن مصر لم تتخذ إجراءات إصلاح اقتصادى منذ 30 عامًا، لافتا إلى أن المشكلات التى تتعامل معها الوزارة، الآن هى مشكلات متراكمة.

وأوضح عمرو الجارحى، وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، إن مصر تأخرت كثيرا فى حل المشكلات الاقتصادية خاصة فى ملف العملات لم يتم العمل على حل مشكلته منذ 7 سنوات تقريبا، بالإضافة إلى ملف الطاقة، الذى طالت مشكلته مدة الـ15 عاما الماضية، مؤكدا أن تلك الملفات سبب رئيس للاختلال فى بعض القطاعات التى أضعفت الدولة بشكل كبير.