المنتخب يواصل تدريباته في برج العرب استعدادًا لمباراة غانا

واصل المنتخب الوطني تدريباته مساء اليوم الأربعاء، في معسكره بمدينة برج العرب في الأسكندرية، في إطار استعداداته لمواجهة غانا الأحد المقبل، في الجولة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقاد المران هيكتور كوبر المدير الفني ومعاونوه فانتا كارلوس وأسامة نبيه ومحمود فايز وأحمد ناجي مدرب حراس المرمى وساريوجلو أنطونيوس مدرب الأحمال.

وظهرت الروح العالية على أداء اللاعبين في المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين باستثناء أحمد حسن “كوكا” المصاب، والذي اشتمل على تدريبات بدينة مكثفة، وجمل تكتيكية متنوعة دفاعاً وهجوماً، وبرع حراس المرمى في تدريباتهم القوية التي أدوها تحت إشراف ناجي.

حضر المران جمال علام رئيس الاتحاد السابق لمؤازرة الفريق، والكابتن عامر حسين رئيس فرع الأسكندرية ولجنة المسابقات، كما حضر قبل المران بعض أطفال مستشفى السرطان والتقطوا الصور التذكارية مع اللاعبين والمدير الفني للمنتخب