«جنرال موتورز» تجرى الاختبارات الأخيرة على سيارة «ترامب» الجديدة

أعلنت شركة «جنرال موتوز» عملاقة إنتاج السيارات، عن إجراء الإختبارات الأخيرة على السيارة الليموزين الفاخرة التى ستخصص للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فور توليه مهام منصبه في يناير القادم.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية الليلة، أن السيارة الجديدة ستحل مكان سيارة “البيست” الفاخرة التى خصصت عام 2009 لحماية الرئيس الأمريكى باراك أوباما- الذى توشك ولايته على الانتهاء والتى لم يكشف عن التفاصيل المتعلقة بها لأسباب أمنية .

وقالت الشبكة الأمريكية أن سيارة ترامب الجديدة عبارة عن سيارة صالون “سيدان” مزودة بمعدات تجعلها قادرة على السير خلال الهجمات بالأسلحة الكيماوية ويبلغ وزنها نحو 20 ألف رطل.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الخدمة السرية الذى يتولى حراسة كبار المسئولين الأمريكيين- يملك نحو 10 سيارات من نفس الطراز تقدر ثمن الواحدة منها بنحو 1.5 مليون دولار أمريكى.

أ ش أ