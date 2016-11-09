مستشار الرئيس الأمريكي: «ترامب» يعتزم تصنيف الإخوان «جماعة إرهابية»

قال وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، في أول تصريح له عقب فوز الأخير برئاسة الولايات المتحدة إن ترامب سيمرر مشروع اعتبار الإخوان جماعة إرهابية.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن فارس قوله مساء اليوم الأربعاء إن «المشروع ظل معلقا داخل الكونجرس الأمريكي لعدة أعوام بسبب عدم تصديق البيت الأبيض عليه، نظرًا لأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان يدعمهم».

وأوضح فارس أن «ترامب يرى أن الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات التي تغذي الفكر المتطرف، لذا فهو يريد توجيه ضربة عسكرية للتنظيم الإخواني وليس احتواءه سياسيا, مثلما فعل أوباما وهيلاري كلينتون».

وأكد مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط أن الإدارة الجديدة بالبيت الأبيض ستعمل أيضا على إبقاء حزب الله في لبنان على لائحة التنظيمات الإرهابية.

وأضاف أن لدى ترامب خطة ستنفذ بالتعاون مع الدول العربية لضرب داعش ومواجهة الأخطار الخارجية، خاصة التنظيم في سوريا والعراق وليبيا، مؤكدًا أنه سيكون هناك اتفاق روسي أمريكي لحل الأزمة ولن يتم تقسيم سوريا، داعيًا لإشراك كافة القوى السورية في المفاوضات.

وتابع أن «الرئيس الجديد يتطلع إلى إقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأنه سوف يقف في منتصف الطاولة بين الفلسطينيين والإسرائيليين» على حد زعمه.

أ ش أ