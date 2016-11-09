تظاهرة في المغرب ضد وجود علم إسرائيل بقمة المناخ

آثار وجود علم إسرائيل في موقع قمة المناخ بمراكش انتقادات في المغرب، رفضها منظمو القمة واعتبروها من قبيل «الاستغلال السياسي».

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد تظاهر اليوم الأربعاء نحو 300 شخص أمام البرلمان المغربي بالرباط تنديدًا بوجود علم إسرائيل إلى جانب باقي الدول الـ 196 الأعضاء في اتفاق المناخ في موقع قمة المناخ التي افُتتحت بمراكش الاثنين.

وهتف المحتجون «الموت لأميركا، الموت لإسرائيل»، كما احرقوا علم إسرائيل.

وقال أحد المتظاهرين إن وجود علم ‘سرائيل في قمة المناخ يعنى اعترافًا رمزيًا بدولة الاحتلال.

وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار لأكد الثلاثاء أن المغرب لا يمكن أن يتلقي دروسًا من أي كان بشان التزامه الثابت بالتنديد والتصدى لمواقف إسرائيل غير المقبولة.