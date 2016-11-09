الطيران العراقى يقتل العشرات من داعش ويلقى منشورات تحث على انتفاضة بالموصل

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قتل الطيران العراقى العشرات من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى فى محاور عمليات "قادمون يا نينوى" لتحريرالموصل بينما ألقت طائرات القوة الجوية العراقية ملايين المنشورات وصحف على مدينة الموصل تحث المواطنين على الاستعداد للانتفاضة ضد داعش.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية، فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن طيران الجيش قتل 25 إرهابيا ضمن، مشيرًا إلى أن قيادة عمليات صلاح الدين دمرت سيارة مسلحة برشاش أحادى وقتلت اثنين من الإرهابيين فى منطقة الخانوكة التابعة لقضاء الشرقاط شمالى صلاح الدين بقصف للمدفعية.

> وأشار إلى أنه تم تدمير نفقين لداعش وسيارتين وقتل 30 إرهابيا كانوا مختبئين فى نفقين فى منطقة الخانوكة بقضاء الشرقاط بواسطة قصف لطيران الجيش بالتنسيق مع عمليات صلاح الدين.

كما شنت قوات التحالف الدولى 18 غارة على مواقع داعش فى العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، استهدفت مواقع داعش بالموصل وتلعفر بنينوى وراوه بالأنبار.

وذكرت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف، فى بيان صحفى، أن الغارات فى سوريا قصفت مواقع داعش قرب مدن عين عيسى ومارع والرقة والبو كمال.