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«أمن بورسعيد» يشن حملات أمنية مكثفة للتصدى للخارجين عن القانون

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«أمن بورسعيد» يشن حملات أمنية مكثفة للتصدى للخارجين عن القانون «أمن بورسعيد» يشن حملات أمنية مكثفة للتصدى للخارجين عن القانون

أرشيفية

شنت مديرية أمن بورسعيد حملات أمنية مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمواد المخدرة ومروجيها إلى جانب القضايا التموينية والمرورية لضبط حركة الأسواق والحالة المرورية وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي وإدارات وأقسام المديرية وقوات من الإدارة العامة للأمن المركزي بالتنسيق مع أجهزة محافظة بورسعيد .

وصرح اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات، الكفيلة بتعميق شعور المواطنين بالأمن, والتصدي الحاسم لأي محاولات للخروج عن القانون، واستهداف البؤر العشوائية وإزالة التعديات والإشغالات وأن المحافظة تشهد حالة من الاستنفار الأمني والتواجد المكثف لقوات الأمن ولاسيما بطول المجري الملاحي لقناة السويس وفي نطاق أقسام الشرطة والمنشآت الحيوية.

ولفت اللواء زكي صلاح إلى أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط “10″ قطع سلاح ناري بدون ترخيص و “294″ طلقة نارية وضبط “98″ سلاحا أبيض، إضافة إلى “81″ قضية مخدرات وتنفيذ “7493″ حكمًا متنوعًا وتحرير “2799″ مخالفة مرافق و “1509″ مخالفة مرورية وفي مجال الألعاب النارية تم ضبط “4910″ وحدة ألعاب نارية وفي مجال قضايا تم ضبط “521″ قضية في مجال ضبط قضايا الآداب العامة تم ضبط “477″  قضية وفي مجال قضايا الأحداث تم ضبط “60″ قضية وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط 4 قضايا .

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