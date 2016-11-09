«مصطفى الفقي»: «أمريكا» لم تعد مهتمة بـ «الخليج العربي» ولا «مصر»

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن المزاج الأمريكي مزاج خاص جدًا، وهو ما أدى لنجاح دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف “الفقي” خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأربعاء، أن المزاج الأمريكي الخاص أدى لفوز شخصية مثل “ترامب” برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من عدم امتلاك تلك الشخصية أي خلفية سياسية.

وأوضح المفكر السياسي، أن “ترامب” قد يعيد نظرية العزلة الأمريكية للأذهان، التي كانت سقطت في الحرب العالمية الأولى، كما أنه سيحاول بشتى الطرق غلق بعض الملفات في الشرق الأوسط، والتعامل مع الصراع ليس من منطلق إدارة الصراع ولكن سيكون تدخل الولايات المتحدة الأمريكي لحل الصراع بشكل مختلف تماما يميل أكثر للحلول السياسية.

وأشار “الفقي” إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد مهتمة بالخليج العربي، ولا مصر، متوقعا أن تميل سياساتها الخارجية خلال الفترة المقبلة في عهد “ترامب”، إلى الملفات الاقتصادية في آسيا.