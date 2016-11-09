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بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام بحملة «مستقبلهم أمانة» الخيرية

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نجوم الفن أثناء تكريمهم بحملة مستقبلهم أمانة الخيرية

نجوم الفن أثناء تكريمهم بحملة “مستقبلهم أمانة” الخيرية

أقام الدكتور أيمن البياع سفير النوايا الحسنة نائب الأمين العالم لمنظمة “إمسام” التابعة لهيئة الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، حفل تكريم لعدد من الفنانين المشاركين في حملته الخيرية “مستقبلهم أمانة”، والتي بدأت أولى محطاتها من مستشفي أبو الريش للأطفال، بمشاركة عدد كبير من النجوم.

وكرم “البياع” الفنانين “داليا مصطفي، رامي وحيد، المطربة التونسية شيما هلالي”، وعدد من الصحفيين المشاركين في تغطية الحملة.

وشارك في الحملة المطرب السوري سامو زين، والمطربة التونسية شيما هلالي، والفنان فراس سعيد، ورامي وحيد، والفنانة داليا مصطفي، وإنجي المقدم، والإعلامية هند رضا، والإعلامية الأردنية راندة جبر.

وقام البياع صباح اليوم بمشاركة الفنانين بجولة داخل المستشفي لزيارة الأطفال المرضى وتوزيع الهدايا عليهم بحضور مديرة المستشفي الدكتورة رشا عامر.

تأتي حملة “مستقبلهم أمانة” امتداداً لسلسلة المبادرات الإنسانية التي قام بها البياع ومن أبرزها “امنحوهم ابتسامة” بالأردن، و”نقطة دم تساوي حياة” بالإمارات، و”أيدينا بأيدهم ليتخطوا المرض” بمصر، و”امنحوهم شتاء دافئ” بفلسطين وغيرها من الأعمال الخيرية.

ويعد الدكتور البياع أحد الوجوه البارزة فى دولة الإمارات، فهو مؤسس ورئيس مجموعة الوصل الدولية للمحاماة، وهو المستشار القانوني الخاص للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمنظمة “أمسام” التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب منصبه الرفيع كسفير للنوايا الحسنة .

المراسل ـ عمر جمال:

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نجوم الفن أثناء تكريمهم بحملة مستقبلهم أمانة الخيرية

نجوم الفن أثناء تكريمهم بحملة مستقبلهم أمانة الخيرية

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