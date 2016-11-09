السفير الأمريكي بالقاهرة: «ترامب» يدرك دور مصر المحوري بالمنطقة

قال ستيفن بيكروفت السفير الأمريكي بالقاهرة، إن الولايات المتحدة تقدر دور مصر المحوري في المنطقة، وتدرك تمامًا أهميتها، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيكون على دراية ووعي كامل بهذا الدور.

وأضاف بيكروفت في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أن بعض المصريين في الولايات المتاحة شاركوا في متابعة الانتخابات الأمريكية التي أجريت بين مرشح الحزب الجمهوري الفائز، دونالد ترامب، وغريمته هيلاري كلينتون، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وأشار السفير الأمريكي بالقاهرة، إلى أن لمصر أهمية بالغة كونها دولة كبيرة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هناك علاقات طيبة وتاريخية تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية.