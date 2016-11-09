سانت كاترين تستقبل 380 سائحًا من مختلف الجنسيات

قال المهندس السيد عبد الصادق رئيس مدينة كاترين إن المدينة استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 380 سائحًا من مختلف الجنسيات في زيارة لدير سانت كاترين والمخيمات البدوية ومخيمات العلاج بالأعشاب والمعالم السياحية والدينيه والآثرية بالمدينة.

ويعد دير سانت كاترين أقدم دير في العالم، ويعد مزارًا سياحيًا كبيرًا، حيث تقصده أفواج سياحية من جميع بقاع العالم، وهو معتزل، يديره رئيس الدير وهو أسقف سيناء، والذي لا يخضع لسلطة أية بطريرك أو مجمع مقدس ولكن تربطه علاقات وطيدة مع بطريرك القدس لذلك فإن اسم بطريرك القدس يذكر في القداسات.

أ ش أ