طلبة مدرسة مدينتى: سائق "أتوبيس الحادثة" كان مسرعا بسبب تأخره عن ميعاده

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة بإخلاء سبيل سائق المقطورة التى اصطدمت بأتوبيس مدرسة مدينتى، وذلك بعدما تبين أن السائق لم يكن بسيارته وإنما كانت مركونة على جانب الطريق.

كما أمرت النيابة بتشريح جثة سائق أتوبيس المدرسة لبيان سبب الحادث، وعما إذا كان بجسده أثار تعاطى مخدرات، واستمعت النيابة بإشراف المستشار محمد سلامة لأقوال المصابين من طلبة المدرسة الذين أكدوا أن سائق الأتوبيس معتاد السير بسرعة، وفى يوم الحادث كان يسرع بسبب تأخره عن ميعاد المدرسة.

وتبين من التحريات أن سائق المقطورة ركن سيارته بعيدا عن حرم الطريق على أحد جانبيه، وكان يأخذ قسطا من الراحة، وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا الأربعة.

وأكد مصدر أمنى، خروج 10 من طلاب مدرسة سان جان أصيبوا فى حادث اصطدام مينى باص مدارس ومقطورة مواد بترولية بطريق السويس من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية اللأزمة.

وكان مينى باص تابع لإحدى المدارس يحمل رقم (س ل د 137) تابع لمدرسة "سان جون أمريكان إنترناشيونال كوليدج قيادة "محمد ن ب"، 43 سنة سائق، بالكيلو 26 واختلت عجلة القيادة فى يده بسبب عدم يقظته واصطدم بالسيارة النقل رقم "د ه ر" 4867 بمقطورة قيادة "عمرو ف م"، 35 سنة، سائق.