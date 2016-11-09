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رئيس الجبلاية السابق: المنتخب فرصته كبيرة فى الفوز.. والظروف تخدم «كوبر»

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رئيس الجبلاية السابق: المنتخب فرصته كبيرة فى الفوز.. والظروف تخدم «كوبر» رئيس الجبلاية السابق: المنتخب فرصته كبيرة فى الفوز.. والظروف تخدم «كوبر»

سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق

عبر سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق عن تفاؤله بفوز الوطني فى مباراة غانا المقرر لها يوم الأحد، المقبل على استاد برج العرب ضمن تصفيات كأس العالم.

وأشار زاهر، فى تصريحات تلفزيونية لقناة «ON SPORT»، الأربعاء، إلى أن المباراة فى غاية الأهمية لكونها الفاصلة فى وصول المنتخب الوطني إلى كأس العالم بروسيا 2018 ، مشدداً على أن فرصة الفراعنة بالفوز على غانا كبيرة، وخاصة أن مبارة الذهاب فى ، مما يعطى دفعة قوية لمنتخبنا فى حالة الفوز.

و تابع زاهر، أن لأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب تخدمه الظروف لوجود عدد كبير من اللاعبين المحترفين بخلاف ما كان عليه المنتخب مع حسن شحاتة المدير الفنى السابق.

كما عبر عن سعادته لتواجد عدد كبير من الجماهير التى ستحضر المباراة رغم إقامتها فى الإسكندرية، مشيراً أنه إذا وافق الأمن على حضور مليون مشجع سيحضرون اللقاء، و التى سوف تكون دفعة قوية للاعبى المنتخب الوطنى وتحفزهم من أجل الفوز.

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