تصعيد 5 مشاريع لطلاب مدارس بالمحلة لمعرض العلوم بكلية الهندسة

الغربية - عادل ضرة

صعدت إدارة شرق المحلة التعليمية برئاسة الدكتور هاني مجاهد وباشراف الشناوى عبد الصمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية 5 مشاريع بحثية لطلاب مدارس تابعة للإدارة، لمعرض العلوم ومهارات البحث بكلية الهندسة.

وفازت المشروعات الخمس، من بين 33 مشروع للطلاب وهم آلاء محمود مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات ونجلاء محمد علي بمدرسة السادات الثانوية بدمرو ومحمد بدير أبورفاعي بمدرسة مالك مهران الثانوية بنين وزياد وليد شوقي وخالد تمام بمدرسة الرسمية للغات وأحمد اشرف وأحمد محمد السعيد بمدرسه صقر قريش

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة شرق المحلة التعليمية الشكر للطلاب لنجاح مشاريعهم وتصعيدها لمعرض العلوم بكلية الهندسة