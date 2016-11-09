هيئة السكك الحديدية بوسط الدلتا: حركة القطارات منتظمة وتعمل بشكل طبيعى

الغربية - إسلام الخياط

أكد المهندس مصطفى سعد، رئيس هيئة سكك حديد وسط الدلتا، أن حركة القطارات على خط سكك حديد "القاهرة – طنطا" تعمل بشكل طبيعى، وأن ما تم نشره عن خروج قطار عن القضبان وتوقف الحركة عارٍ تماما من الصحة.

وأشار "سعد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى عدم وجود أى إخطار رسمى من أية جهة بهذا الأمر، وكذلك شرطة السكة الحديد لم تخطر بخروج قطار عن مساره، ولم يقيد محضر بهذا الأمر، لافتا إلى أن الأخبار المغلوطة تثير البلبة، خاصة فى هذا التوقيت الذى يحاول البعض من الكارهين لمصرنا زرع البلبلة بين صفوفنا.