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بالصور.. ضبط 50 طائرة هليكوبتر محظور تداولها بالأسواق في الجمالية

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جانب من الطائرات المضبوطة

جانب من الطائرات المضبوطة

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكن ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية بالقاهرة، الأربعاء، من ضبط 50 طائرة هليكوبتر صغير تعمل بنظام التحكم عن بعد محظور تداولها بالأسواق لدواع أمنية، داخل محلين للعب الأطفال بمنطقة الجمالية.

وردت معلومات لضباط قسم مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقيام “محمود ع” ، وشهرته أبو كريم، صاحب محل للعب الأطفال المقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية محمود ببيع طائرات هليكوبتر تعمل بنظام التحكم عن بعد “بريموت كنترول”، والمجهزة لتزويدها بكاميرا لتصوير الأماكن والتي تصل ارتفاعها إلى أكثر من 50 متر عن الأرض والمحظور تداولها بالأسواق لدواعٍ أمنية .

وعلى الفور تم ضبط محمود ع 18 عاما عامل بالمحل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعثر بالمحل على 20 طائرة هليكوبتر بالمواصفات المشار اليها .

كما تم ضبط محفوظ ع 28 عاما عامل بشركة المؤمن للاستيراد والتصدير الكائنة 2 درب الكتاب ـ حارة اليهود ـ دائرة قسم شرطة الجمالية ومقيم 41 حارة عثمان بن عفان من شارع العروبة ـ دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، وعثر بداخل الشركة على 30 طائرة هليكوبتر تعمل بذات النظام المشار إليه .

وبمواجهة المتهمين اعترفا كل منهم بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها بالمخالفة للقانون رقم 113 لسنة 1994م، والخاص بالسلع والمنتجات مجهولة المصدر والخاص بحظر تداول الطائرات التى تعمل بنظام التحكم عن بعد .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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