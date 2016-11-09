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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق

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ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالشروق

التشكيل العصابي مع المضبوطات

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، ثم مساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.

وتمكنت مباحث القسم من ضبط كل من «شحته ث»، 26 عامًا، سائق، ومقيم بعزبة الهجانة، دائرة قسم شرطة مدينه نصر أول، و«جمعة ع» 30 عامًا، سائق، ومقيم مركز فاقوس شرقية، والسابق اتهامه في القضية رقم «4023» لسنة 2009م، جنح أول القاهرة الجديدة «سرقة وسائل نقل»، كما تم ضبط «فؤاد ح»، 28 عامًا، عاطل ومقيم شارع الزهور بعزبة الهجانة، و«محمود أ» 31 عامًا، عاطل، ومقيم شارع الزهور.

وبإجراء الأكمنة اللازمة تمكن الضباط من ضبطهم حال استقلالهم سيارتين نقل الأولى تحمل أرقام «ر ق ج 8519» نقل ملك وقيادة الأول، وعثر بداخلها فرد خرطوش عيار 12 مم، وطلقتان من ذات العيار، والثانية تحمل أرقام «61160 نقل الشرقية»، ملك وقيادة الثاني، وعثر بداخلها على فرد خرطوش عيار 12 مم وطلقتان من ذات العيار، بالإضافة إلى دفتر أمر شغل تابع لشركة دلتا للإنشاءات والطرق ، كاسيت سيارة ، بطارية ، حقيبة إسعافات ، عدد 2 كوريك ، مفتاح إنجليزي، مفك، مفتاح مصطنع .

وبمواجهتهم من قبل وحدة مباحث القسم أقروا بصحة ما ورد من معلومات، واعترفوا بارتكاب 6 سرقات سيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع».

و باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بسرقتها، و تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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