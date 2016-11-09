الجمال الكاريبي وكنوز التاريخ في "أنتيغا"

تبدو جزر الكاريبي الوجهة الحلم لكثيرين، لا سيما أن الصور المنقولة إلينا من هذه البقعة من العالم، البقعة التي حباها الله بمناظر خلابة، كثيرة وواسعة الانتشار. وفي هذا الإطار، تتمتع جزيرتا "أنتيغا وبربودا" بمناخ استوائي رائع، وهما الأكثر تعرضًا لأشعة الشمس في شرق الكاريبي.

في "أنتيغا وبربودا"، تشمل العناوين السياحية الأبرز:

- مدينة "سانت جونز": هي عاصمة جزيرتي "أنتيغا وبربودا"، وأكبر مدنهما. تمتدّ مقابل الخليج، وفيها صرح ديني يعود تاريخ بنائه إلى سنة 1845، وذلك على أنقاض صرحين دينيين كان قد دمّرهما زلزالان شهدتهما المدينة في ما مضى!

تُنظّم الجمعة والسبت من كلّ أسبوع في "سانت جونز"، وتحديدًا خلال الصباح الباكر، سوق تُعرض فيها منتجات من أنحاء الجزيرة، وتبدو زيارتها من قبل السائحين مناسبة للتعرّف إلى سكان الجزيرة الذين يمتازون بحسن الترحاب.

- "الميناء الإنجليزي": تعكس هذه المنطقة ثراء جزيرة "أنتيغا" وكنوزها القديمة، لا سيما ساحة البحّارة القديمة فيها التي تعود للقرن الثامن عشر وتتمركز في "نلسون دوكيارد ناشونال بارك". وعلى مسافة ليست ببعيدة من الأخير، يعلو منزل أخّاذ يُدعى "كلارنس هاوس".

- متحف "أنتيغا وبربودا": داخل مبنى استعماري الطراز وسط العاصمة "سانت جونز"، يقع هذا المتحف الذي يسمح لزائريه بالتعرّف إلى تاريخ الجزر وتكوينها الجيولوجي.

- "سي فيو فارم": تحظى "أنتيغا" منذ القرن الثامن عشر بشهرة في صناعة الفخّار. وفي هذا الإطار، يبدو هذا العنوان المكان الملائم لمشاهدة القطع المتعلّقة وطريقة صنعها.

- مجمع "داو هيل انتربريتايشن": يقدّم هذا المجمع معروضات حول تاريخ جزيرة "أنتيغا"، مستخدمًا وسائط إعلامية عدة.

على شواطئ "أنتيغا"

تقدّم شواطئ "أنتيغا وبربودا" فرصة ممارسة نشاطات بالجملة. وفي ما يأتي، لائحة بالشواطئ الرملية الأكثر شعبيّةً:

• "فورت جيمس": مكان محبّب للمحليين والسائحين على السواء، ويبعد نحو خمس دقائق عن المرفأ.

• شواطئ الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة: يمتاز كلّ من: "ديكنسون باي" و"داركوود بيتش" و"تيرنرز بيتش"، بمياهه الهادئة ومطاعمه التي توفّر جلسات مميّزة. وفيه، تُقدّم خدمة استئجار كراسي البحر ومظلات الشمس لقضاء الأوقات الممتعة على الرمال.

• "بيجون": هو الوجهة المثالية لهواة الغطس بالأنبوب ومحبي الاسترخاء.

• "هاف مون باي": يقع أقصى الجنوب الشرقي للجزيرة، ويوصف بالشاطئ الكاريبي الأجمل على الإطلاق. وهو يحظى بشهرة عالمية واسعة ويمتاز بعزلته وإطاره البرّي، ويشكل ملاذًا رائعًا لكل من ينشد الهدوء والسكينة.

• "أنتيغا بيتش": مياهه هادئة، وبمحاذاته يقع خليج "ديكنسون" الذي يؤوي الفنادق والمطاعم ويقدم مروحة من النشاطات الرياضية المائية.

• "داركوود": إلى الجنوب الغربي من ساحل "أنتيغا"، وعلى بعد 15 كيلومترًا من العاصمة "سانت جونز"، يشتهر "داركوود" بهدوئه، كما بمشاهده الطبيعية الخلابة.

* للمزيد من المعلومات عن الجزيرة، تابعي العدد 1862 من "سيدتي" غدًا.