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ارتباك إخوانى.. الجماعة تتنصل من دعوات 11/11..وتزعم:"ليس لدينا علم بها"

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ارتباك إخوانى.. الجماعة تتنصل من دعوات 11/11..وتزعم:"ليس لدينا علم بها" ارتباك إخوانى.. الجماعة تتنصل من دعوات 11/11..وتزعم:"ليس لدينا علم بها"

>كتب كامل كامل أحمد عرفة

عم الارتباك جماعة الإخوان، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، فوز"دونالد " بالرئاسة الأمريكية، حيث أعلنت إلغاء الدعوة الخاصة بالتظاهر يوم 11/11 لعدم قدرتها على الحشد، وبعد ساعات من إعلان الجماعة إلغاء الفعالية، بدأ التنظيم الدولى للإخوان يتنصل من الدعوة، فى الوقت الذى أصدرت الجماعة بيانا زعمت فيه أن يوم 11/11 سيكون يوما للتظاهر.

ورغم دعوات الإخوان المتكررة بالتحريض ضد الدولة المصرية، قال إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان، إنه ليس لديه أى علم بيوم 11 نوفمبر.

وفى تصريحات له بإحدى القنوات التابعة للإخوان، أضاف نائب مرشد الإخوان، وأمين التنظيم الدولى للجماعة، عند سؤاله حول الموقف من دعوات 11-11، أنه ليس لديه أى علم أو فكرة عنها، وادعى أنها دعوات خرجت من بعض الناس خلال الفترة الأخيرة – على حد قوله -.

وحول تعليقه على فوز دونالد ترامب، أوضح منير:"الشعب الأمريكى يتحمل مسئولياته، ومن حق الشعوب ان تختار رئيسها بشكل الذى تريده وسياساته، وعلى الإدارة الامريكية الجديدة أن تحترم إرادة الشعوب دون التدخل فى شئونها".

وفى سياق الارتباك داخل الجماعة، أصدرت الإخوان بيانًا منذ قليل، زعمت فيه أن 11/11 هو يوم التظاهر، كما ادعت أن مؤسسات لديها قلق من هذا اليوم.

 

 


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مصر 365

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