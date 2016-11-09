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جراح أمريكى: عمليات التجميل وحقن البوتوكس تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر

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جراح أمريكى: عمليات التجميل وحقن البوتوكس تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر جراح أمريكى: عمليات التجميل وحقن البوتوكس تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر

>أ ش أ

كشف جراح أمريكى عن أن الحقن بالبوتوكس يمكن أن يساعد فى الحفاظ على شباب العقل ويحول دون الإصابة بالزهايمر.

 

وقال الأستاذ فى علم الجراحة بجامعة ايمورى فى أتلاتنا بولاية جوريجيا الأمريكية الدكتور فؤاد ناهى، إن رؤية الشخص لوجهه وهو يبدو أصغر سنًا فى المرآة يمكن أن تعزز من ثقته بنفسه وهو ما يكون بدوره له تأثير حى على الجسم.

 

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن الدكتور ناهى قوله إن الدراسات تشير إلى أن السلوكيات السلبية التى ينتهجها الشخص بسبب تقدمه فى العمر تزيد من خطر إصابته بالزهايمر وأن ثمة دليلا علميا متزايدا يدعم الاعتقاد بأن سلوكيات الشخص تجاه تقدمه فى السن ومظهره الشخصى يمكن أن يكون له تأثير عميق على صحته الجسدية والعقلية.

 

وأضاف أنه على ما يبدو فإن هذه التأثيرات بشكل مباشر أو غير مباشر ومن خلال الضغوط والآليات الأخرى تؤثر على الكيمياء العقلية للشخص".

 

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يبدون أكثر شبابًا بعد العلاجات التجميلية يمكن أن يتخذوا "مواقف أكثر إيجابية تجاه التقدم فى السن" وهو ما قد يخفض مخاطر الإصابة بالزهايمر.

 


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