وزير الشباب: لقاء مصر وغانا نقطة فاصلة في مستقبل الرياضة المصرية

أكد خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، أهمية مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم أمام نظيره الغاني المقررة إقامتها الأحد المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة – في تصريح صحفي على هامش مشاركته في الحفل الذي نظمه النادي الأهلي لتكريم فريقي اليد وتنس الطاولة وبطلة العالم في الكاراتيه جيانا فاروق اليوم الأربعاء- أن مباراة مصر وغانا تعد فاصلة في مستقبل الرياضة المصرية .

وأشار إلى أن نتيجة اللقاء ستؤثر بشكل كبير على مسيرة المنتخب في مشوار تصفيات المونديال، وقدرته على بلوغ المسابقة العالمية.

وأوضح عبد العزيز أنه يشعر بتفاؤل كبير على قدرة منتخب مصر على تحقيق الفوز على غانا، وإحراز ثلاث نقاط ثمينة في مشوار تصفيات كأس العالم، معبرًا عن سعادته بالتواجد في النادي الأهلي قبل اللقاء المرتقب بأيام قليلة، وذلك لأن الأهلي هو صانع إنجازات المنتخبات المصرية في كل الألعاب.

ودعا الوزير الجماهير المصرية، وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص، لحضور مباراة مصر وغانا في مدرجات استاد برج العرب، لدعم ومؤازرة الفراعنة في هذا اللقاء المهم، من أجل تحقيق الفوز والاستمرار على صدارة المجموعة .

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن المباراة تؤثر على مستقبل الرياضة وكرة القدم بشكل خاص في مصر.

أ ش أ