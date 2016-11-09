أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مصطفى قمر» يعلن الإنتهاء من فيلمه القادم «فين يا قلبى»

Google+ Print
«مصطفى قمر» يعلن الإنتهاء من فيلمه القادم «فين يا قلبى» «مصطفى قمر» يعلن الإنتهاء من فيلمه القادم «فين يا قلبى»

الفنان مصطفى قمر

أعلن الفنان مصطفى قمر انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد “فين قلبى”، والانتهاء من مونتاجه قريبا.

 وقال قمر عبر حسابه على إنستجرام: “أخر شوت فى الفيلم وأخر لحظة تصوير، أخيرا الحمد لله، حاليا المونتاج وجلسات الموسيقى التصويرية مع محمد مصطفى، دعواتكم”.

 ويذكر، أن فيلم “فين قلبى”، يعود من خلاله النجم مصطفى قمر لعالم السينما بعد غياب 4 سنوات، يشارك فى بطولته يسرا اللوزى، وشيرى عادل، وإدوارد، وإيمان السيد ونهير أمين، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم حميد الشاعرى وحمادة هلال وعزت أبو عوف وشيرين ومحمد لطفى وهانى رمزى ولطفى لبيب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا