«مصطفى قمر» يعلن الإنتهاء من فيلمه القادم «فين يا قلبى»

أعلن الفنان مصطفى قمر انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد “فين قلبى”، والانتهاء من مونتاجه قريبا.

وقال قمر عبر حسابه على إنستجرام: “أخر شوت فى الفيلم وأخر لحظة تصوير، أخيرا الحمد لله، حاليا المونتاج وجلسات الموسيقى التصويرية مع محمد مصطفى، دعواتكم”.

ويذكر، أن فيلم “فين قلبى”، يعود من خلاله النجم مصطفى قمر لعالم السينما بعد غياب 4 سنوات، يشارك فى بطولته يسرا اللوزى، وشيرى عادل، وإدوارد، وإيمان السيد ونهير أمين، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم حميد الشاعرى وحمادة هلال وعزت أبو عوف وشيرين ومحمد لطفى وهانى رمزى ولطفى لبيب.