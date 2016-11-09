رجل عجوز يجعل الجميع يبكي بسبب أولاده في برنامج المتسامح كريم

شيماء مصطفى

يعد برنامج المسامح كريم والذي يقدمه المزيع اللبناني المعروف ” جورج قرداحي” هو من أفضل البرامج لحل المشاكل العائليه في الوطن العربي والذي يعرض العديد من المشاكل التي يختلف بينها الاصدقاء والزوجات وأيضاً مشاكل بين الابناء وعائلاتهم، واليوم معنا فقره خاصه وهو لرجل عجوز يبلغ من العمر 68 عاماً يبكي أمام الميع وأمام الكاميرات في برنامج المسامح كريم بسبب أبناءه.

وهذا الرجل من مصر ويسمي ” سعيد” حيث روي قصته أمام الجميع، فكان يسترزق منه قوته و قوت عائلته ويجعني العديد والعديد من الأموال، وفجأه جار عليه الزمن حيث أصاب بمرض خطير في الاعصاب مما جعله يلتزم الفراش ولا يقدر علي العمل حيث سائت مقدرته علي العمل.

وبسبب القولون العصبي أصبح عصبياً علي الجميع من ضمنهم أصدقائه في العمل وأولاده وخسر العديد والعديد من العلاقات حتي لم يقتصر علي هذا فقط بل خسر عمله أيضاً، حيث استعدي في برنامج المسامح كريم ابنائه حتي يشرح لهم موقفه وبما كان يعاني ولماذا فعل كل هذا ويريد أن يسامحوه، فشاهد ماذا فعل العمل سعيد في هذه الحلقه بالتحديد والذي كان منهار بالبكاء.

شبكةعيونالإخبارية

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