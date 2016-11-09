أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

رجل عجوز يجعل الجميع يبكي بسبب أولاده في برنامج المتسامح كريم

  • مصر
  • 139
Google+ Print
رجل عجوز يجعل الجميع يبكي بسبب أولاده في برنامج المتسامح كريم رجل عجوز يجعل الجميع يبكي بسبب أولاده في برنامج المتسامح كريم

يعد برنامج المسامح كريم والذي يقدمه المزيع اللبناني المعروف ” جورج قرداحي” هو من أفضل البرامج لحل المشاكل العائليه في الوطن العربي والذي يعرض العديد من المشاكل التي يختلف بينها الاصدقاء والزوجات وأيضاً مشاكل بين الابناء وعائلاتهم، واليوم معنا فقره خاصه وهو لرجل عجوز يبلغ من العمر 68 عاماً يبكي أمام الميع وأمام الكاميرات في برنامج المسامح كريم بسبب أبناءه.

وهذا الرجل من ويسمي ” سعيد” حيث روي قصته أمام الجميع، فكان يسترزق منه قوته و قوت عائلته ويجعني العديد والعديد من الأموال، وفجأه جار عليه الزمن حيث أصاب بمرض خطير في الاعصاب مما جعله يلتزم الفراش ولا يقدر علي العمل حيث سائت مقدرته علي العمل.

وبسبب القولون العصبي أصبح عصبياً علي الجميع من ضمنهم أصدقائه في العمل وأولاده وخسر العديد والعديد من العلاقات حتي لم يقتصر علي هذا فقط بل خسر عمله أيضاً، حيث استعدي في برنامج المسامح كريم ابنائه حتي يشرح لهم موقفه وبما كان يعاني ولماذا فعل كل هذا ويريد أن يسامحوه، فشاهد ماذا فعل العمل سعيد في هذه الحلقه بالتحديد والذي كان منهار بالبكاء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

تعاون مصري- سعودي لتسويق منتجات الإنتاج الحربي داخل المملكة

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»