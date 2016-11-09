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ضبط متهم هارب من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا بالقاهرة

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ضبط متهم هارب من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا بالقاهرة ضبط متهم هارب من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا بالقاهرة

مديرية أمن القاهرة أرشيفية

كتب: أحمد أبوالحسن

تمكن ضباط مباحث تأمين محاور مطار القاهرة، الأربعاء، من ضبط متهم هارب من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا بإجمالي 10 سنوات و4 أشهر.

تلقى اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إخطارًا بضبط “صبري أ” 35 عامًا، سائق، ومقيم شارع أبو الحسايب ـ زفتي / الغربية، المحكوم عليه في 38 حكم حبس جزئي “تبديد، ضرب” بإجمالى حبس 10 سنوات و4 شهور حال استقلاله السيارة رقم 2179 نقل غربية .

وبمواجهته المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله .

ويأتي ذلك في إطار جهود مديرية أمن القاهرة في تنفيذ الشق الخاص بمتابعة وضبط المحكوم عليهم الهاربين في الأحكام المجمعة ووشيكة السقوط .

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