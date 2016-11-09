الأزهر يبدأ توزيع 100 ألف بطانية لأهالي الصعيد ضمن حملة المليون

بدأت قوافل الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات المصري، الأربعاء، توزيع الدفعة الأولى من 100 ألف بطانية، ضمن حملة المليون بطانية لأهالي الصعيد.

ووصلت قوافل الأزهر وبيت الزكاة صباح اليوم إلى محافظات “قنا وسوهاج وبني سويف”، لتوزيع البطاطين على الأسر المحتاجة لحمايتهم من برد الشتاء .

وكان فضيلة الإمام الأكبر قد اعتمد 14 مليون جنيه مطلع الشهر الجاري، قدمها الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات المصري كمساعدات عاجلة للمناطق الأكثر تضررًا من السيول بمحافظتي سوهاج والبحر الأحمر، انطلاقًا من المسؤولية الدينية والاجتماعية للأزهر الشريف تجاه المجتمع المصري.