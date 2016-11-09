عبد الرحيم على: حملة ترامب أكدت لى أنه يرى السيسى "مثله الأعلى"

كتب محسن البديوى

كشف الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، كواليس لقائه بحملة دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى المنتخب، موضحاً: "حملته كانت متعاطفة جداً مع مصر، وقالوا لى، ترامب شخص عاطفى وقال احكولى عن الجنرال السيسى، وبعد أن استمع لهم خبط بيده، وقال إن مثلى الأعلى هو الجنرال الرئيس عبد الفتاح السيىسى".

وقال "عبد الرحيم" فى حواره مع الكاتب الصحفى، خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر"، المذاع عبر فضائية "النهار one"، إن حملة ترامب أكدت وقوفها مع مصر فى مكافحة الإرهاب الإخوانى، مشيرا إلى أن الحملة منبهرة جداً بالقيادة المصرية، وتعهدت بعلاقة جيدة وقوية بين مصر ممثلة فى الرئيس السيسى، والولايات المتحدة ممثلة فى دونالد ترامب.