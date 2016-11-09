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بعد توقف دام 8 سنوات.. «شاهيناز» تعود بـ «شكرًا أوى»

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بعد توقف دام 8 سنوات.. «شاهيناز» تعود بـ «شكرًا أوى» بعد توقف دام 8 سنوات.. «شاهيناز» تعود بـ «شكرًا أوى»

نجمة برنامج “ستار ميكر”المطربة شاهيناز

طرحت شركة مزيكا اليوم الاربعاء لأغنية ” شكرا أوى ” على موقع اليوتيوب لنجمة برنامج “ستار ميكر”المطربة شاهيناز لتعود مجددًا للغناء بعد توقف طويل ما يقرب من 8 سنوات.

تعد «شكرًا  أوى» أول أغنية تطرحها شاهيناز بعد قرار عودتها للغناء مرة أخرى، وارتدائها الحجاب والاتجاه للأغاني الدينية، وهى من كلمات أيمن سليم ألحان وتوزيع آدم حسين.

يذكر أن ” شاهيناز “حققت نجاحا كبيرًا بعدد من الألبومات التي طرحتها بعد شهرتها بأغنية “طب قولى قولى” التى أهلتها للفوز بالنسخة الأولى من برنامج ” ستار ميكر”عام 2001،

 وأغنية«شكرًا اوى»  من كلمات أيمن سليم ألحان وتوزيع آدم حسين.

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