بعد توقف دام 8 سنوات.. «شاهيناز» تعود بـ «شكرًا أوى»

طرحت شركة مزيكا اليوم الاربعاء فيديو لأغنية ” شكرا أوى ” على موقع اليوتيوب لنجمة برنامج “ستار ميكر”المطربة شاهيناز لتعود مجددًا للغناء بعد توقف طويل ما يقرب من 8 سنوات.

تعد «شكرًا أوى» أول أغنية تطرحها شاهيناز بعد قرار عودتها للغناء مرة أخرى، وارتدائها الحجاب والاتجاه للأغاني الدينية، وهى من كلمات أيمن سليم ألحان وتوزيع آدم حسين.

يذكر أن ” شاهيناز “حققت نجاحا كبيرًا بعدد من الألبومات التي طرحتها بعد شهرتها بأغنية “طب قولى قولى” التى أهلتها للفوز بالنسخة الأولى من برنامج ” ستار ميكر”عام 2001،

وأغنية«شكرًا اوى» من كلمات أيمن سليم ألحان وتوزيع آدم حسين.