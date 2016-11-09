كاتب صحفى: حديث «ترامب» عن الأقليات توقف بعد فوزه بالرئاسة

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، جمال زايدة، إن حديثَ دونالد ترامب، انضبط كثيرًا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك عندما أكّد أنّه يُريد الولايات المتحدة مُوحدة، ولا يُوجد فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى أنّ حديثه عن الأقليات لم يَكن موجودًا بَعد، فضلًا عن تأكيده لإقامة عَلاقات “جيدة” مع دول العالم.

وأضاف زايدة خلال لقائه ببرنامج “السباق”، المُذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أنّه: “لا بُد أنْ نَنظر بدقة إلى الإعلام الأمريكي، الذي لم يَكن يَتوقع فوز المُرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، إذ أنّ هذا الإعلام فشل أيضًا في التنبؤ بـ فوز دونالد ترامب”.

وبشأن الأزمة السورية، أكّد زايدة، أن دونالد ترامب، يُريد الاقتراب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنّ “ترامب” أكّد خلال حملته الانتخابية بضرورة التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، لذلك الإدارة الأمريكية الجديدة ستشهد تغييرات، في ظل مُعطيات الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح زايدة أنّ هناك جزءًا من التفاهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي الجديد دونالد ترامب، تجاه الأزمة السورية، لأن ترامب يُريد اجتثاث الإرهاب من سورية، ووقف التمويلات التي تذهب إلى الجماعات الإرهابية في سورية.