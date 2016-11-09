أخبار عاجلة

الأخبار - بدء الإنتخابات التكميلية على مقعد دائرة تلا والشهداء بالمنوفية ودائرة أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

كاتب صحفى: حديث «ترامب» عن الأقليات توقف بعد فوزه بالرئاسة

Google+ Print
كاتب صحفى: حديث «ترامب» عن الأقليات توقف بعد فوزه بالرئاسة كاتب صحفى: حديث «ترامب» عن الأقليات توقف بعد فوزه بالرئاسة

الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، جمال زايدة

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية، جمال زايدة، إن حديثَ دونالد ، انضبط كثيرًا بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك عندما أكّد أنّه يُريد الولايات المتحدة مُوحدة، ولا يُوجد فرق بين الديمقراطيين والجمهوريين، بالإضافة إلى أنّ حديثه عن الأقليات لم يَكن موجودًا بَعد، فضلًا عن تأكيده لإقامة عَلاقات “جيدة” مع دول العالم.

وأضاف زايدة خلال لقائه ببرنامج “السباق”، المُذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أنّه: “لا بُد أنْ نَنظر بدقة إلى الإعلام الأمريكي، الذي لم يَكن يَتوقع فوز المُرشح الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية، إذ أنّ هذا الإعلام فشل أيضًا في التنبؤ بـ فوز دونالد ترامب”.

وبشأن الأزمة السورية، أكّد زايدة، أن دونالد ترامب، يُريد الاقتراب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنّ “ترامب” أكّد خلال حملته الانتخابية بضرورة التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، لذلك الإدارة الأمريكية الجديدة ستشهد تغييرات، في ظل مُعطيات الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح زايدة أنّ هناك جزءًا من التفاهم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي الجديد دونالد ترامب، تجاه الأزمة السورية، لأن ترامب يُريد اجتثاث الإرهاب من سورية، ووقف التمويلات التي تذهب إلى الجماعات الإرهابية في سورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي

ترامب يدين تفجيري الكنيستين: لدي ثقة كبيرة في السيسي