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«جاريث بيل» أفضل لاعب في ويلز للمرة السادسة في تاريخه

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«جاريث بيل» أفضل لاعب في ويلز للمرة السادسة في تاريخه «جاريث بيل» أفضل لاعب في ويلز للمرة السادسة في تاريخه

الويلزي جاريث بيل – أرشيفية

توج مهاجم ريال مدريد جاريث بيل للمرة السادسة في مشواره، بجائزة أفضل لاعب ويلزي للعام، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

وفي حفل بالعاصمة الويلزية «كارديف»، احتفلت سلطات اللعبة بالعام التاريخي للكرة الويلزية، حيث وصل منتخب التنانين بقيادة بيل وآرون رامسي وجو آلن إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت بفرنسا في يونيو 2016، في إنجاز غير مسبوق للمنتخب الويلزي في الـ 85 عامًا الأخيرة.

وتوج بيل بجائزة أفضل لاعب العام للمرة الرابعة على التوالي في الحفل، الذى فاز فيه آلن بجائزة أفضل لاعب للعام بالنسبة للمشجعين والزملاء فى حين نال إيثان أمبادو، 16 عامًا، جائزة أفضل لاعب صاعد، وناتاشا هاردينج أفضل لاعبة.

وكالات

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